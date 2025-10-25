Aktuelle Seite: Home > Chronik > Grödnerstraße: Pkw kommt von der Fahrbahn ab
Lenkerin leicht verletzt

Grödnerstraße: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Samstag, 25. Oktober 2025 | 22:06 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Klausen EO
Von: ka

Gröden/Klausen – Am Samstagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Klausen und Albions kurz vor 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Grödner Staatsstraße SS242 alarmiert.

Freiwillige Feuerwehr Klausen EO

Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn geraten und auf dem Dach zum Stillstand gekommen. Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt, konnte das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Sie wurde von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes Klausen sowie vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Freiwillige Feuerwehr Klausen EO

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher, banden auslaufende Betriebsmittel und unterstützten den Abschleppdienst beim Entfernen des verunfallten Fahrzeugs.

Freiwillige Feuerwehr Klausen EO

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Klausen und Albions, das Weiße Kreuz aus Klausen, der Notarzt und die Straßenpolizei.

Bezirk: Eisacktal

