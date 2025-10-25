Grödnerstraße: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Von: ka

Gröden/Klausen – Am Samstagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Klausen und Albions kurz vor 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Grödner Staatsstraße SS242 alarmiert.

Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn geraten und auf dem Dach zum Stillstand gekommen. Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt, konnte das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Sie wurde von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes Klausen sowie vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher, banden auslaufende Betriebsmittel und unterstützten den Abschleppdienst beim Entfernen des verunfallten Fahrzeugs.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Klausen und Albions, das Weiße Kreuz aus Klausen, der Notarzt und die Straßenpolizei.