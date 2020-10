Großbrand bei Firma in Latsch

Feuer in der Industriezone

Latsch – Zu einem Großbrand ist es am heutigen Donnerstagvormittag in Latsch in der Industriezone gekommen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Latsch, Tarsch, Morter, Goldrain und Schlanders sowie das Weiße Kreuz.

Wie stol.it berichtet, ist die Firma Fiberplast betroffen.

Die Unternehmen befasst sich in erster Linie der Herstellung von Filterbehältern aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Aufbereitung von Schwimmbadwasser.

Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest.