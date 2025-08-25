Aktuelle Seite: Home > Chronik > Großbrand im Hafen in Hamburg
Großbrand im Hafen in Hamburg

Montag, 25. August 2025 | 19:26 Uhr
In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen – mehrere Menschen sind der Feuerwehr zufolge verletzt worden. Über die genaue Zahl der Verletzten konnte der Feuerwehrsprecher noch nichts sagen, sie liege im unteren einstelligen Bereich. Der Brand sorgte auch für mehrere Explosionen.

Trümmerteile flogen bis auf die nahe gelegene Autobahn 1, so dass diese zwischen Norderelbe und Moorfleet komplett gesperrt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr staut sich. Über dem Brandort im Stadtteil Veddel – südöstlich der Innenstadt – steht eine große Rauchwolke, die schon von Weitem zu sehen ist.

Feuerwehr: Behälter mit Lachgas explodieren

Bei dem Lagerhausbrand geriet durch die Explosion mehrerer Druckgasbehälter laut Feuerwehr mindestens eine weitere Halle in Brand. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich Lachgas in den Druckbehältern befinde. Es gebe mehrere kleinere Brände auf dem Gelände, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Ursprung des Feuers sei der Brand eines Fahrzeugs gewesen, das in der Lagerhalle abgestellt war. Die Feuerwehr sei mit fünf Löschzügen und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Unterstützt werde sie auch von einem Spezialfahrzeug der Flughafenfeuerwehr.

Kommentare

