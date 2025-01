Großbrand in Toblach: Gebäude in Flammen

Von: ka

Toblach – In der Oberpustertaler Gemeinde Toblach begann das neue Jahr mit einem Großbrand. Aus bisher unbekannter Ursache brach in einem Gebäude in der Nähe des Hotels Stauder ein Feuer aus. Nachdem Alarm geschlagen wurde, begaben sich am frühen Neujahrsmorgen gegen 1.00 Uhr Dutzende von Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren der näheren Umgebung zum Einsatzort.

Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch wieder unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden. Aus einem Nebengebäude des Hotels Stauder mussten 45 Personen in Sicherheit gebracht werden.

Der aufsehenerregende Großbrand war im ganzen Talkessel des Oberpustertals weitum sichtbar.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Toblach, Wahlen, Aufkirchen, Innichen, Niederdorf und Prags.