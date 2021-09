Große Impfaktion am kommenden Sonntag am Thermenplatz

Meran – Die Therme Meran unterstützt mit voller Überzeugung die Impfkampagne in Südtirol. „Nur durch die Erhöhung der geimpften Bevölkerung können wir zu mehr Normalität zurückkehren“, betonen Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter.

Am kommenden Sonntag, den 5. September machen Impfbus und mobile Impfstationen am Thermenplatz Halt. Von 8.30 bis 17.30 Uhr können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus nah und fern dort einfinden und sich impfen lassen. Geimpft werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson. Mitzubringen ist ein gültiger Ausweis, die Gesundheitskarte, den ausgefüllten Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung. Alle Impfwilligen erhalten nach der Impfung einen Gutschein für ein Therme-Tagesticket.

„Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen setzen und jene Menschen belohnen, die Verantwortung für die Allgemeinheit tragen. Es ist wichtig, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung sowie die Durchimpfungsrate zu steigern, da es die beste Möglichkeit ist, die Pandemie schneller zu beenden“, so Präsident Stefan Thurin. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen – sofern noch nicht geimpft –, sich am Thermenplatz impfen zu lassen und einen unbeschwerten Tag in der Therme Meran zu verbringen“, ruft Direktorin Adelheid Stifter auf. Zur Verfügung stehen laut Sanitätbetrieb 700 Impfdosen, somit ist eine breite Teilnahme der Bevölkerung möglich.

Organisatoren und Partner der Aktion sind der Südtiroler Sanitätsbetrieb, Weißes und Rotes Kreuz sowie Südtirol mobil.