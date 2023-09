Große Trauer nach Unfalltod von Josef Pichler [63]

Mit Traktor am Weingartnerhof verunglückt

Glaning – Nach dem tödlichen Traktorunfall vom Dienstag steht die Jenesiener Fraktion Glaning unter Schock. Die Gedanken sind bei den trauernden Angehörigen von Josef Pichler (63), den Seniorbauer am Weingartnerhof.

Zu dem Unfall kam es wie berichtet am Nachmittag. Pichler war auf seinem Traktor mit Arbeiten im Weinberg am Hof beschäftigt. Plötzlich kam das Fahrzeug von einem schmalen Weg ab, überschlug sich und blieb einige Meter tiefen liegen. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er kurz nach seiner Einlieferung ins Bozner Krankenhaus verstarb.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Freiwillige Feuerwehr Glaning und die Carabinieri.