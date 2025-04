Grundschüler aus Reschen treffen Carabinieri auf der Piste

Spannender Ausflug in den Schnee

Von: Ivd

Reschen – Wie funktioniert eine Rettung im Tiefschnee? Was macht ein Pistendienst mit Motorschlitten? Und wie hilft ein ARTVA-Gerät bei der Lawinensuche? Auf all diese Fragen bekamen Grundschüler aus dem Vinschgau am 19. März ganz konkrete Antworten auf dem Arbeits-Terrain.

Eine Schulklasse mit dreißig Kindern aus der Grundschule in Reschen machte sich auf den Weg zur Skistation Schöneben. Dort wartete eine ganz besondere Begegnung: Die Carabinieri-Skistreife und Rettungseinheit der Kompanie Schlanders hatte ein abwechslungsreiches und lehrreiches Programm vorbereitet, das den Kindern die Bedeutung von Sicherheit am Berg und auf der Skipiste näherbringen sollte.

Rettung hautnah – und zum Anfassen

Gleich zu Beginn bekamen die Kinder eindrucksvoll vorgeführt, wie ein Rettungseinsatz auf der Piste abläuft. Eine Übung mit einer Schneebahre und einem „verunglückten Skifahrer“ zeigte anschaulich, wie professionell und schnell im Ernstfall gehandelt werden muss. Die jungen Besucher durften auch einen Blick in die Rucksäcke der Rettungskräfte werfen, in denen sich Erste-Hilfe-Material, Funkgeräte und das Lawinenverschüttetensuchgerät ARTVA befanden.

Ein echtes Highlight war die Vorführung der Motorschlitten: Laut knatternd fuhren die Carabinieri auf ihren Maschinen über den Schnee und erklärten den Kindern, wie sie damit auch schwer zugängliches Gelände erreichen und kontrollieren können.

Sicherheit mit Spaß vermittelt

„Es ist uns ein Anliegen, schon die Jüngsten für das Thema Sicherheit in den Bergen zu sensibilisieren“, erklärten die Beamten. Man wolle den Kindern zeigen, dass Regeln auf der Piste nicht einfach nur Vorschrift sind, sondern Leben retten können. Zudem sei es wichtig, Vertrauen in die Arbeit der Ordnungskräfte zu vermitteln und zu zeigen, wie vielseitig deren Aufgaben sind.

Zum Abschluss gab es noch eine kleine „Theoriestunde“ mit den wichtigsten Verhaltensregeln auf der Skipiste – und natürlich ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit den Carabinieri, das die Kinder stolz mit nach Hause nahmen.