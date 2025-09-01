Aktuelle Seite: Home > Chronik > Häftling auf Freigang mit Drogen erwischt
Carabinieri ermitteln in Meran

Häftling auf Freigang mit Drogen erwischt

Montag, 01. September 2025 | 10:05 Uhr
sostanza stupefacente sequestrata (2)
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Nach einem kürzlich erfolgreichen Schlag gegen die Drogenkriminalität verbuchen die Carabinieri in Meran einen weiteren Erfolg. Ein Häftling, der einen Freigang genoss, musste erneut unter Arrest werden.

Der 40-jährige Italiener, der in Meran wohnhaft ist, geriet vor wenigen Tagen ins Visier der Ordnungshüter. Bei einer Routinekontrolle in einem beliebten Lokal in der Passerstadt fiel er den Ermittlern durch sein auffälliges Verhalten auf. Der Mann, der den Carabinieri bereits bekannt war, sprach hastig und kurz mit anderen Gästen, bevor er den Ort schnell wieder verließ.

Das ungewöhnliche Vorgehen weckte das Misstrauen der Beamten. Sofort begannen die Ordnungshüter damit, den Mann zu beschatten und weitere Informationen im Drogenmilieu einzuholen. Die Ermittlungen führten schnell zum Erfolg: Bei einer Kontrolle wurde der Verdächtige mit einem Plastikpäckchen mit zehn Gramm Kokain erwischt, das verkaufsfertig abgepackt war.

Drogenfund bei Hausdurchsuchung

Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führte zu einem deutlich umfangreicheren Fund. Die Carabinieri beschlagnahmten fast 700 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Haschisch sowie drei Präzisionswaagen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, warum der Mann sich nie lange in den Lokalen aufhielt: Er war ein Häftling, dem Freigänge bis 21.00 Uhr abends gewährt worden waren –mit der Auflage, dass er sich bis dahin wieder nach Hause zurückzukehrt.

Der Mann wurde umgehend in das Gefängnis nach Bozen überstellt. Nun muss sich die Gerichtsbarkeit mit dem Fall befassen.

Bezirk: Burggrafenamt

