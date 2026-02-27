Häftling offenbar aus Tiroler Krankenhaus geflohen

Von: apa

Ein stationär aufgenommener Häftling der Justizanstalt Innsbruck ist offenbar Donnerstagabend aus einem Krankenhaus geflohen. Dies berichteten die “Tiroler Tagezeitung” und der ORF Tirol am Freitag online. Das Justizministerium bestätigte die Flucht des Mannes, der sich wegen Vermögensdelikten in Strafhaft befand und im Juni entlassen worden wäre. Laut dem ORF gelang dem Häftling die Flucht durch ein Fenster. Eine Bestätigung für letzteres lag vorerst nicht vor.

Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Bei dem Krankenhaus soll es sich um jenes in Natters (Bezirk Innsbruck-Land) handeln. Während solcher Krankenhaus-Aufenthalte werden Häftlinge durchgehend bewacht, hieß es. Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug veranlasste umgehend eine Prüfung des Falles, wie das Ministerium verlautete.