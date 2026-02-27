Aktuelle Seite: Home > Chronik > Häftling offenbar aus Tiroler Krankenhaus geflohen
Er wäreim Juni entlassen worden

Häftling offenbar aus Tiroler Krankenhaus geflohen

Freitag, 27. Februar 2026 | 19:44 Uhr
Der Lenker lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Schriftgröße

Von: apa

Ein stationär aufgenommener Häftling der Justizanstalt Innsbruck ist offenbar Donnerstagabend aus einem Krankenhaus geflohen. Dies berichteten die “Tiroler Tagezeitung” und der ORF Tirol am Freitag online. Das Justizministerium bestätigte die Flucht des Mannes, der sich wegen Vermögensdelikten in Strafhaft befand und im Juni entlassen worden wäre. Laut dem ORF gelang dem Häftling die Flucht durch ein Fenster. Eine Bestätigung für letzteres lag vorerst nicht vor.

Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Bei dem Krankenhaus soll es sich um jenes in Natters (Bezirk Innsbruck-Land) handeln. Während solcher Krankenhaus-Aufenthalte werden Häftlinge durchgehend bewacht, hieß es. Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug veranlasste umgehend eine Prüfung des Falles, wie das Ministerium verlautete.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Kommentare
54
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
33
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
“Demokratie und Rechtsstaat verteidigen”
Kommentare
32
“Demokratie und Rechtsstaat verteidigen”
Tödlicher Fahrradunfall durch Stacheldraht
Kommentare
27
Tödlicher Fahrradunfall durch Stacheldraht
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
25
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 