Hagelschäden im Wipptal

Wipptal – Die Kaltfront ist nun über Südtirol abgezogen, allerdings hat sie eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. So litt etwa das Wipptal am vergangenen Freitag Abend unter massivem Hagelschlag. Hagelkörner von drei Zentimetern Durchmesser zerstörten rund 150 Hektar Gemüsefelder, was zu einem völligen Ernteausfall führte, so berichten Medien.

Aufgrund der Tatsache, dass Hagel in diesen Landesgebieten äußerst selten vorkommt, besitzen so gut wie keine der Landwirte vor Ort über eine Versicherung, weswegen die Schäden umso schwieriger zu verkraften sind.

Aus diesem Grund will das Landwirtschaftsinspektorat nach einer Sichtung der Schäden darüber entscheiden, ob nicht Unterstützungen des Landes in Betracht gezogen werden sollen. Mit der zusätzlichen Einschätzung deutscher Fachleute soll darüber hinaus noch geklärt werden, ob eine Nachsaat im Juli möglich und sinnvoll sei.