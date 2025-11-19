Hagelschutznetz-Maschine zieht Arm ein

Von: luk

Bozen – Ein schwerer Arbeitsunfall hat am Dienstag in den Apfelplantagen im Südtiroler Unterland für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Mittlerweile sind auch Informationen zum Unfallhergang bekannt: Ein Landwirt (60) war bei Margreid mit Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Anhänger beschäftigt. Kurz vor 14.00 Uhr geriet er mit dem Arm in das Gerät, das Hagelschutznetze aufrollt. Dabei wurde der Bauer eingeklemmt.

Aus bislang ungeklärten Gründen konnte er die Maschine nicht mehr anhalten. Das Gerät zog seinen Arm ein, der 60-Jährige erlitt ein massives Quetschtrauma. Er verspürte sofort starke Schmerzen, hervorgerufen durch die schweren Verletzungen. Innerhalb von wenigen Sekunden verlor der Mann das Bewusstsein.

Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte, ging es darum, den 60-jährigen zu befreien und ärztlich zu versorgen. Er musste vor Ort reanimiert und intubiert werden. Anschließend wurde der Verunfallte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus nach Bozen geflogen. Die Ärzte enthalten sich laut der Zeitung Alto Adige der Prognose. Lebensgefahr soll aber glücklicherweise nicht bestehen.

Die Carabinieri Neumarkt ermitteln nun den genauen Unfallhergang.