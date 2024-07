Halskettenraub im Herzen von Bozen

Polizei nimmt vorbestraften Ausländer fest und ordnet Ausweisung an

Von: luk

Bozen – Dramatische Szenen in der Nacht: Auf dem Obstplatz in Bozen hat sich ein dreister Raub ereignet.

Zwei Jugendliche meldeten über den Notruf 112, dass ihnen gerade eine Halskette entrissen worden sei.

Schnelle Reaktion der Polizei

Die Einsatzkräfte der Polizei trafen innerhalb weniger Minuten am Tatort ein. Dank der genauen Beschreibung der Jugendlichen konnte der Täter, der in Richtung Silbergasse geflüchtet war, rasch ermittelt und am Domenikanerplatz gestellt werden. Der Mann, der 36-jährige Ägypter O. M., wartete dort auf einen Bus, um endgültig zu entkommen.

Täter mit krimineller Vergangenheit

In der Polizeiwache stellte sich heraus, dass O.M. bereits zahlreiche Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten aufwies und sich illegal in Italien aufhielt. Kurz vor der Festnahme hatte er die beiden Jugendlichen in einem Lokal angesprochen und einem von ihnen die Kette vom Hals gerissen.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde O.M. wegen schweren Diebstahls angezeigt. Aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit und des aktuellen Vorfalls ordnete Quästor Paolo Sartori seine Ausweisung an.

„Dank der schnellen Alarmierung über 112 durch das junge Raubopfer konnte rasch gehandelt, der Täter festgenommen und aus unserem Land ausgewiesen werden,“ erklärte Polizeipräsident Sartori. „Es ist entscheidend, sofort auf die Hilferufe der Bürger zu reagieren und diejenigen, die sich außerhalb der Gesetze und der zivilen Regeln bewegen, der Justiz zuzuführen.“