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Hantavirus auf Schiff wohl von Mensch zu Mensch übertragen

Hantavirus auf Schiff wohl von Mensch zu Mensch übertragen

Dienstag, 05. Mai 2026 | 13:05 Uhr
Hantavirus auf Schiff wohl von Mensch zu Mensch übertragen
APA/APA/AFP/-
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Von: APA/dpa

Bei den Hantavirus-Fällen bei einer Atlantik-Kreuzfahrt geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Infektionen von Mensch zu Mensch aus. Das sagte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Genf. Das Hantavirus wird üblicherweise durch Ausscheidungen von Nagetieren übertragen. Doch bei dem Anden-Typ des Virus, der in diesem Fall vermutet wird, seien auch Infektionen zwischen Menschen bei engem Kontakt möglich, erklärte die Epidemiologin.

Das betroffene kleine Kreuzfahrtschiff “Hondius” mit insgesamt 140 Menschen an Bord war vom Süden Argentiniens aufgebrochen und ankert derzeit vor Cap Verde. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von einem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte. Van Kerkhove wies darauf hin, dass viele Passagiere der Expeditionskreuzfahrt Wildtier-Beobachtungen und ähnliche Aktivitäten unternommen haben.

Die weitere Übertragung könnte dann an Bord zwischen Personen passiert sein, etwa in Kabinen, sagte Van Kerkhove. Sie schloss nicht aus, dass die Infektionen auch von Nagetieren auf afrikanischen Inseln stammen könnten, die im Zuge der Kreuzfahrt angefahren wurden. Laut Schiffsbetreiber seien keine Ratten an Bord, so die WHO-Expertin.

Medizinischer Transport wird vorbereitet

Bisher sind drei Passagiere der “Hondius” gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und ein Deutscher. Die WHO geht derzeit von insgesamt sieben Erkrankungsfällen aus. Der Transport von zwei Patienten von Bord in die Niederlande werde derzeit vorbereitet, sagte Van Kerkhove.

Aktuell sind nur in einem kleinen Teil der Fälle Hantaviren gesichert nachgewiesen worden. Laboruntersuchungen zu den übrigen Infektionen und zum genauen Typ des Virus laufen.

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