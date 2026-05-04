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PS mit Biss

Schlange als blinder Passagier im Wagen

Montag, 04. Mai 2026 | 10:49 Uhr
Schlange Natter
pixabay.com - Symbolbild
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Von: mk

Bozen – Ein Mann, der einem Verwandten einen Krankenbesuch im Bozner Spital abgestattet hat, löste am Sonntag einen Einsatz der Berufsfeuerwehr aus. Der Grund: Ein schuppiger „Gast“ hat es sich im Motorraum seines BMW gemütlich gemacht.

Der Vorfall hat sich gegen 13.00 Uhr ereignet. Eigentlich wollte der Mann zügig nach Hause fahren. Doch gerade als er in seinen Wagen steigen wollte, traute er seinen Augen nicht: Eine imposante, tiefschwarze Schlange schlängelte sich flink über den Asphalt und verschwand mit einem gezielten Manöver im Motorraum seines Autos.

Der Lenker, der sich offensichtlich unwohl mit seinem blinden Passagier unter der Motorhaube fühlte und das Tier auch nicht verletzten wollte, holte sich Hilfe beim Parkplatzpersonal. Die Zuständigen informierten wiederum die Berufsfeuerwehr.

Diese rückte umgehend aus, um das über einen Meter lange Reptil aus seinem neuen Unterschlupf zu holen. Doch der Einsatz entwickelte sich zur Geduldsprobe. Rund eine Stunde mühten sich die erfahrenen Wehrleute ab, die widerspenstige Schlange behutsam dazu zu bringen, ihr warmes Plätzchen zwischen Zylindern und Kabeln zu räumen.

Das Reptil konnte schließlich doch geborgen und darauf sicher in die Freiheit entlassen werden. Möglicherweise handelte es sich um eine Zornnatter, die in ihrer schwarzen Variante in Südtirol stark verbreitet ist. Zornnattern sind ungiftig, aber sehr schnell und gelten als aggressiv. Ebenfalls kann die giftige Höllenotter – die geschwärzte Form der Kreuzotter.

Bezirk: Bozen

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