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Carabinieri zeigen 20-Jährigen an

Dreister Diebstahl in Brixner Pizzeria

Montag, 04. Mai 2026 | 10:00 Uhr
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Carabinieri
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Von: mk

Brixen – Die Carabinieri von Brixen haben in den vergangenen Tagen einen Mann identifiziert, der sich in einer bekannten Pizzeria im Stadtzentrum einen dreisten Diebstahl geleistet haben soll. Der mutmaßliche Täter konnte nur wenige Stunden später ausgeforscht werden.

Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem der gesetzliche Vertreter der Pizzeria “Agorà 21” in der Stadelgasse Anzeige erstattet hatte. Mitten am Vormittag hatte jemand rund 100 Euro aus der Kasse unbefugt entwendet.

Die Carabinieri analysierten darauf Aufnahmen der Überwachungskameras im Inneren des Lokals und erkannten den Täter wieder. Demnach handelt es sich um einen 20-Jährigen mit Migrationshintergrund, der bereits polizeibekannt ist.

Die Ordnungshüter spürten den Mann auf und durchsuchten ihn. Dabei stellten sie eine geringe Menge an Haschisch sicher. Anschließend brachten sie den Mann zur Kaserne. Der 20-Jährihe wurde wegen erschwerten Diebstahls angezeigt und muss sich nun vor Gericht verantworten.

Bezirk: Eisacktal

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