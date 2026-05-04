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Schlossermeister rettet "Dorothea" und findet Freund fürs Leben

Brieftaube zum Kuscheln

Montag, 04. Mai 2026 | 08:05 Uhr
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Michael Bübl
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Von: mk

Ernstbrunn – Vor rund einem halben Jahr hat sich das Leben von Schlossermeister Michael Bübl aus Ernstbrunn in Niederösterreich tiefgreifend verändert. Eine Brieftaube ist von ihrem Weg abgekommen und stürzte ausgerechnet vor seinem Haus ab. Weil er für das leidende Tier Mitgefühl empfand, pflegte er den Vogel gesund. Seitdem weicht ihm „Dorothea“ nicht mehr von der Seite.

Die Taube war nur noch ein zuckendes Häufchen Elend, erinnert sich Bübl. Er hob den verwundeten Vogel auf, drückte ihn an sich und brachte ihn ins Haus. Vermutlich war ein Flügel gebrochen.

Michael Bübl

Nach einem Bad kontaktierte der Schlossermeister gleich drei Tierärzte hintereinander. Doch alle erklärten den Fall für hoffnungslos und wollten die Taube einschläfern. Eine Pflege sei zu kostspielig und aufwändig. Ob das Tier je wieder gesund werde, sei fraglich, hieß es.

Doch Bübl ließ sich nicht entmutigen und kümmerte sich aufopferungsvoll um die Taube. „Wir gaben nicht auf und bemühten uns Tag und Nacht um sie. Nun ist sie so gut wie geheilt und sie kann wieder fliegen“, erklärt Michael Bübl gegenüber Südtirol News.

Michael Bübl

Weil der Vogel am Fuß ein Band mit einer Nummer trägt, konnte Michael Bübl herausfinden, dass die Brieftaube im Rahmen eines Wettbewerbs von Ungarn nach Deutschland fliegen sollte. Doch sie fand offensichtlich ihren eigenen Weg. Der Besitzer und der Name der Taube ließen sich aus Datenschutzgründen allerdings nicht eruieren.

Also hat der Schlossermeister seinem Schützling nicht nur ein Zuhause, sondern auch den Namen Dorothea gegeben – wobei das Geschlecht nicht eindeutig feststeht. Bei Dorothea könnte es sich aufgrund der Größe auch um ein Männchen handeln. Außerdem gurrt und tanzt die Taube regelmäßig, was typisch für männliches Balzverhalten ist.

Wie dem auch sei – seit ihrer Rettung sind Schlossermeister Michael Bübl und seine Dorothea unzertrennlich. „Sie lebt nun bei uns und bereichert unseren Alltag ungemein. Sie kommt morgens ins Bett, sie fährt mit mir Auto. Sie ist zärtlich und sauber. Am Abend wartet sie auf ihren täglichen ‚Kampf‘ mit mir, wenn sie ins Nachtquartier muss“, erklärt Bübl. Dabei handle es sich um „Schutzhaft vor dem Kater“.

Michael Bübl

Neben Streicheleinheiten kann die Brieftaube auch einem ausgedehnten Bad einfach nicht widerstehen. „Wellness für Dorothea“, meint Michael Bübl schmunzelnd.

Michael Bübl

Für Michael Bübl zählt vor allem, dass Tauben keine nutzlosen Stadtverschmutzer sind. Im Gegenteil: Seine Dorothea ist stubenrein und hinterlässt ihren Kot stets am dafür vorgesehenen Plätzchen. Dass Dorothea klug ist, fühlt er nicht nur im Herzen, sondern sieht es auch an ihrem Verhalten bei seinen täglichen Beobachtungen.

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