Haschisch in der Unterhose

Carabinieri-Einsatz in Meran

Von: mk

Meran – Die Carabinieri von Burgstall haben einen Vorbestraften mit Migrationshintergrund wegen Drogenhandels angezeigt. Der Mann wurde am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei einer Routinekontrolle am Theaterplatz in Meran aufgegriffen.

Sein Verhalten weckte den Verdacht der Ordnungshüter. Als er die Streife bemerkte, versuchte er, ein kleines Päckchen loszuwerden, das er fortwarf. Das Paket wurde von den Carabinieri jedoch sichergestellt. 8,66 Gramm Haschisch waren in Cellophan eingewickelt.

Während der Überprüfung seiner Papiere versuchte der Mann, ein weiteres Päckchen in seiner Unterhose zu verstecken. Weil die Carabinieri vermuteten, der Mann könnte weitere Drogen bei sich haben, begleiteten sie ihn zur Station in Burgstall – und in der Tat: Bei seiner konnten weitere 11,34 Gramm Haschisch sichergestellt werden.

Die Carabinieri betonen außerdem die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Bürgern. Sie rufen die Bürger auf, verdächtige Verhaltensweisen zu melden, um so zur öffentlichen Sicherheit beizutragen.