Hauptbahnhof Glasgow bei Brand größtenteils zerstört

Von: APA/Reuters

Nach einem Brand in einem historischen Gebäude nahe dem Glasgower Hauptbahnhof dauern die Löscharbeiten weiter an. Das Feuer hatte am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und den Bahnhof lahmgelegt. Der Einsatz habe inzwischen reduziert werden können, teilte die Feuerwehr am frühen Montagmorgen mit. Neun Löschfahrzeuge seien jedoch weiter vor Ort.

Der Brand war den Angaben nach bereits am Sonntagnachmittag in dem denkmalgeschützten Gebäude ausgebrochen. Der Feuerwehr zufolge waren zwischenzeitlich Dutzende Feuerwehrleute mit 18 Löschfahrzeugen im Einsatz. Das vierstöckige Gebäude stürzte teilweise ein. Bilder auf den Titelseiten schottischer Zeitungen zeigen die Flammen und sprechen teils von einem “Inferno”.

Der Glasgower Bahnhof, der zu den verkehrsreichsten Bahnhöfen in Großbritannien gehört, bleibt dem Verband der Bahnunternehmen National Rail zufolge bis mindestens Montagabend geschlossen. Zahlreiche Verbindungen wurden gestrichen, Fahrgäste müssen mit massiven Störungen rechnen.