Hausarztwechsel in der Gemeinde Schlanders

Von: Ivd

Schlanders – Zum 1. April übernimmt Dr. Burkhard Wermter die Hausarztpraxis von Dr. Marinoni. Die Übergabe erfolgt nahtlos, da die offizielle Annahmeerklärung des provisorischen Auftrags bereits am Montag unterzeichnet wurde.

Dr. Wermter ist in der Region kein Unbekannter: In den vergangenen Jahren hat er wiederholt, teils über längere Zeiträume, die Kinderärztin Dr. Tinzl in Schlanders vertreten. Nun tritt er die Nachfolge von Dr. Marinoni an und wird in den letzten beiden Märzwochen bereits in der Praxis tätig sein, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

Organisatorische Änderungen für Patientinnen und Patienten

Mit dem Arztwechsel gehen einige organisatorische Anpassungen einher. Um Bürokratie zu minimieren und den Patientenkontakt effizienter zu gestalten, wird darum gebeten, Formulare für Anträge möglichst vor dem Arztbesuch auszufüllen. Visiten sind nur nach Terminvereinbarung möglich. Der Wartesaal bleibt geschlossen und steht ausschließlich für angemeldete Patienten zur Verfügung.

Bei Infekten werden Patienten gebeten, eine Schutzmaske zu tragen. Dies gilt für Fieber, Erkältungen, Grippe oder anderen ansteckenden Krankheiten. Mo–Fr von 08.00 bis 09.00 Uhr über die Praxisnummer. Für dringende medizinische Fälle steht eine separate Telefonnummer zur Verfügung. Für E-Mail-Kontakt zu Rezepte und nicht dringliche Visiten werden Anfragen auch außerhalb der Sprechzeiten bearbeitet. Aus Datenschutzgründen ist eine Kommunikation über soziale Netzwerke nicht möglich.

Da medizinische Daten aus Datenschutzgründen nicht automatisch übertragen werden können, sollten Patienten bei ihrem ersten Besuch oder der ersten Rezeptanforderung die letzten Befunde sowie eine aktuelle Medikamentenliste vorlegen.

Sprechzeiten und weitere Informationen

Reguläre Sprechzeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 16.00–19.00 Uhr

Dienstag, Freitag: 08.00–11.00 Uhr

Für Impfungen wird an die zuständige Impfstelle im Gesundheitssprengel verwiesen, Termine können über die zentrale Vormerknummer vereinbart werden.

Automatische Umschreibung und Wahlfreiheit

Alle bisherigen Patientinnen und Patienten von Dr. Marinoni werden automatisch auf Dr. Wermter umgeschrieben. Der Gesundheitsbetrieb wird in Kürze offizielle Benachrichtigungen versenden, wobei eine Arztwahl weiterhin möglich bleibt.

Da neue Datenschutzvereinbarungen erforderlich sind, wird darum gebeten, diese möglichst frühzeitig auszufüllen und ab dem 1. März 2025 per E-Mail an Dr. Wermter zu senden oder in den Praxisbriefkasten einzuwerfen. In den Formularen kann auch angegeben werden, welche Begleitpersonen berechtigt sind, medizinische Informationen zu erhalten.

Für die Ausstellung von Rezepten ist künftig eine E-Mail-Adresse erforderlich. Eltern können diese für ihre Kinder hinterlegen, ebenso können erwachsene Kinder dies für ältere Eltern übernehmen. Alternativ kann nach Absprache mit der Apotheke die E-Mail-Adresse der Apotheke hinterlegt werden – eine entsprechende Angabe muss bereits in der Datenschutzerklärung erfolgen.

Weitere Informationen sowie die vollständigen Kontaktdaten werden in Kürze auf den Internetseiten der Gemeinde, des Gesundheitsbetriebs und des Arztes unter www.0-18.eu veröffentlicht.