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Drei Personen angezeigt

Hausdurchsuchung in Leifers: Diebesgut sichergestellt

Samstag, 18. April 2026 | 09:53 Uhr
Carabinieri Meran
Carabinieri
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Von: luk

Leifers – In den vergangenen Tagen haben die Carabinieri eine Haus- und Personendurchsuchung durchgeführt. Grundlage der Maßnahme war eine vorherige Anzeige wegen schwerer Drohung gegenüber Bediensteten der Ortspolizei von Leifers.

Von der Aktion betroffen waren drei in Leifers ansässige Personen, geboren in den Jahren 2003, 2003 und 2007. Bei den Durchsuchungen wurden zwar keine Waffen gefunden, allerdings stellten die Exekutivbeamten mehrere Muster-Kleidungsstücke im Gesamtwert von rund 1.000 Euro sicher.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um Diebesgut aus einem Fahrzeugdiebstahl: Die Waren waren am 28. Februar 2026 in Bozen aus dem Auto eines Vertreters eines Unternehmens aus Venetien entwendet worden. Durch die umgehenden Abklärungen konnte ein Zusammenhang zwischen der sichergestellten Ware und dem früheren Diebstahl hergestellt werden.

Die drei Betroffenen wurden auf freiem Fuß wegen der ihnen zur Last gelegten Straftaten angezeigt.

 

Bezirk: Überetsch/Unterland

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