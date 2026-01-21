Aktuelle Seite: Home > Chronik > Heldin am Postschalter erkennt Betrug
Mitarbeiterin in Meran bewahrt Ehepaar vor Finanzschaden

Heldin am Postschalter erkennt Betrug

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 16:58 Uhr
Von: mk

Meran – Eine aufmerksame Mitarbeiterin im Postamt in Meran hat verhindert, dass ein Ehepaar seine gesamten Ersparnisse an Telefonbetrüger verlor. Deborah Orlandi, die am Schalter sitzt, erkannte die Notsituation einer Kundin und stoppte eine betrügerische Transaktion in letzter Minute.

Die Kundin betrat mit ihrem Ehemann das Postamt sichtlich aufgelöst und telefoniert mit einem vermeintlichen Polizisten. Dieser behauptete, ihr Konto werde gerade gehackt. Um ihr Geld zu retten, müsse sie es sofort auf ein „Sicherheitskonto“ überweisen. Die Mitarbeiterin am Schalter schöpfte Verdacht, als sie die Aufregung der Kundin bemerkte – und den Druck, den der Anrufer auf sie ausübte.

Auch aufgrund einer Meldung der internen Betrugsbekämpfungsstelle von Poste Italiane handelte Orlandi sofort: Sie führte das Ehepaar in einen privaten Beratungsraum, um das manipulative Telefonat zu unterbrechen.

Die geplante Transaktion wurde blockiert, während Mitarbeiterin das Paar beruhigte und den beiden das Vorgehen der Betrüger erklärte.

Warnung vor „digitalen Raubüberfällen“

Annalisa Di Marzo, Betrugsexpertin bei Poste Italiane, warnt: „Betrüger agieren heute per Telefon oder über das Internet anstatt auf der Straße. Sie nutzen die Gutgläubigkeit der Menschen aus, indem sie sich als Vertreter von Behörden ausgeben und Betroffene dazu auffordern, Geld auf fremde Konten zu überweisen.“ In so einer Situation könne auch der Angestellte am Schalter zu einem Verbündeten werden.

Bezirk: Burggrafenamt

