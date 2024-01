Helikopterabsturz in Kanada: Leichen endlich geborgen

Terrace – Nach einer längeren Schlechtwetterphase sind in Kanada nach dem verheerenden Absturz eines Heliskiing-Hubschraubers die Leichen der Verunglückten geborgen worden. Neben dem Piloten des Helikopters waren bei dem Unglück bekanntlich auch die beiden Südtiroler Jungunternehmer Heinzl Oberrauch (29 Jahre) und Andreas Widmann junior (35) ums Leben gekommen.

Der Absturz hat sich in den Bergen nördlich von Terrace ereignet – knapp 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver.

Beim Heliskiing werden Wintersportler mit dem Hubschrauber auf einen Gipfel geflogen. Von dort beginnt dann die Abfahrt durch tiefen Pulverschnee.

Am vergangenen Montag waren noch die vier Verletzten geborgen worden. Darauf hatten sich die meteorologischen Bedingungen massiv verschlechtert. Erst am gestrigen Sonntag war die Bergung der Verstorbenen möglich, wie die Heliskiing-Agentur Northern Escape in einer Mitteilung verkündet.