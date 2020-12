Sein Name untrennbar mit Tourismus in Meran verknüpft

Meran – Ernährungs- und Diätexperte Henri Chenot ist tot. Wie Alto Adige online berichtet, verstarb Chenot in der vergangenen Nacht im Alter von 77 Jahren im Krankenhaus in Lugano.

Chenot lebte seit rund einem Jahr in der Schweiz. Er war bereits seit längerer Zeit erkrankt.

Henri Chenot hat den wirtschaftlichen Aufschwung in der Passerstadt und deren Image maßgeblich mitgeprägt. Er galt als der Ernährungsexperte der VIPs in Südtirol schlechthin.

Sein Name ist untrennbar mit der Tourismusentwicklung, der Villa Eden und dann dem Hotel Palace in Meran verbunden, wo sich Persönlichkeiten wie Luciano Pavarotti, Diego Maradona, Gianna Nannini, Cristiano Ronaldo, Silvio Berlusconi und Eros Ramazotti quasi die Klinke in die Hand drückten.