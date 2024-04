Heroin an Zugbahnhof im Vinschgau versteckt

Spondinig – Die Carabinieri haben am Donnerstagvormittag in Spondinig bei Schluderns im Vinschgau einen Mann dabei erwischt, wie er Drogen unter einem Stein in der Nähe des Haupteingangs zum Zugbahnhof verstecken wollte.

Dummerweise war der Nigerianer aus einem Zug ausgestiegen, in dem auch Ordnungshüter in Zivil mitgefahren waren.

Die Carabinieri überraschten den Mann beim Hantieren mit dem Rauschgift. Insgesamt konnten mehrere Gramm Heroin sichergestellt werden, die bereits auf rund 20 Dosen aufgeteilt waren.

Der Nigerianer, der über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, ist bereits einschlägig vorbestraft. Bei der Staatsanwaltschaft wurde nun erneut Strafanzeige gestellt.