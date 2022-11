Hilfslieferung mit Winterbedarf von Bozen nach Kiew

Bozen – In Hinblick auf den kalten Winter, der in der Ukraine bereits eingebrochen ist, hat das Weiße Kreuz am vergangenen Wochenende einen weiteren Lkw mit dringend benötigten Hilfsgüter nach Kiew disponiert.

Darunter befindet sich wichtiges medizinisches Zubehör und Medikamente für die Kinderklinik Kiew, warme Decken und vor allem auch haltbare Lebensmittel für die Bevölkerung (Nudeln, Salz, Konserven). Außerdem wurden aufgrund der schwierigen Stromversorgung in weiten Teilen des Landes auch dringend benötigte Ausrüstung für die Helfer vor Ort bereitgestellt. Darunter Powerbanks zum Laden von Smartphones und Geräten, batteriebetriebene FM-Radios für den Empfang von wichtigen Nachrichten sowie leistungsstarke Stirnlampen. Das Weiße Kreuz steht dabei im engen Austausch mit seiner Partnerorganisation SSU Kiew, welche die Ware vor Ort in Empfang nimmt und dessen Verteilung übernimmt.

Ermöglicht wurde diese Lieferung durch die Zusammenarbeit mit den Südtiroler Ärzten für die Welt sowie dank einem wichtigen finanziellen Beitrag der Autonomen Provinz Bozen. Der Landesrettungsverein bedankt sich bei der Südtiroler Bevölkerung sowie bei den zahlreichen Unternehmern für die Spendenbereitschaft und die wertvolle Unterstützung.