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Auch für Gleise stellen die Temperaturen eine Extrembelastung dar

Hitze: Verformte Gleise in Österreich

Samstag, 27. Juni 2026 | 14:40 Uhr
Auch für Gleise stellen die Temperaturen eine Extrembelastung dar
APA/APA/Pfarrhofer/HERBERT PFARRHOFER
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Von: apa

Die hohen Temperaturen haben am Samstag in Vorarlberg dazu geführt, dass sich an mehreren Stellen Bahngleise verformten – mit Folgen für den Zugverkehr. Wie die ÖBB im Internet informierten, kommt es zwischen Bludenz und Lochau-Hörbranz zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 20 Minuten. “Die Züge müssen teilweise langsamer fahren, als sie normalerweise laut Fahrplan fahren dürften”, sagte ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair auf “ORF Vorarlberg”.

Betroffen sind demnach besonders Weichenverbindungen, die nicht mehr in die richtige Position gebracht werden können – vor allem in Bahnhofsbereichen. Laut ÖBB sei auch in den kommenden Tagen noch mit Einschränkungen zu rechnen. Nach dem Ende der Hitzeperiode müssten die verformten Stellen wieder begradigt werden.

Die Bundesbahnen haben erst am Freitag eine Hitzewarnung für die Bahninfrastruktur in ganz Österreich ausgegeben. Zwar sei das Schienennetz insgesamt auf hohe Temperaturen vorbereitet, fallweise könne es neben einer niedrigeren Fahrgeschwindigkeit jedoch auch zur Sperre von Streckenabschnitten kommen. Nicht unbedingt notwendige Bahnfahrten sollten nach Möglichkeit vermieden bzw. verschoben werden.

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