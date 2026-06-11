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In Bruneck entfällt die 15‑minütige Wartezeit

Hochpustertal: Neue Fahrpläne im öffentlichen Verkehr ab 14. Juni

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 11:53 Uhr
Bahnhof Bruneck
LPA/Manuela Tessaro
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Von: mk

Bruneck – Ab Sonntag, 14. Juni, wird der Fahrplan auf der Bahnstrecke Bruneck–Innichen um 15 Minuten verschoben. Dadurch müssen Pendlerinnen, Pendler und Reisende in Bruneck nicht mehr einen Viertelstunden-Stopp einlegen. Diese Wartezeit wird stattdessen auf den weniger frequentierten Bahnhof Innichen verlegt.

„Mit dieser Anpassung machen wir die Verbindungen im Pustertal einfacher und funktionaler. Wir haben uns entschieden, die Änderung nach Schulende einzuführen, da die Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs eng mit den Schulzeiten abgestimmt sind: So begleiten wir die Umstellung geordnet und mit Blick auf Schülerinnen und Schüler, Familien und Pendler“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

In der Folge werden auch die Fahrpläne der folgenden Buslinien an die neuen Bahnanschlüsse angepasst: 420.1, 420.2, 420.3, 420S, 422, 431, 435.1, 435.2, 438, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 und 449.

Anpassung mit Ende des Schuljahrs

Die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel sind mit den Schulzeiten abgestimmt. Obwohl die Pustertalbahn seit einigen Monaten wieder vollständig in Betrieb ist, werden die Fahrzeiten erst mit dem Ende des Schuljahres angepasst. Dies soll einen möglichst reibungslosen Übergang ermöglichen, auch angesichts der Vielzahl beteiligter Akteure, darunter der staatliche Schienennetzbetreiber RFI – Rete Ferroviaria Italiana, SAD, Trenitalia sowie die verschiedenen Busbetreibergesellschaften.

Bezirk: Pustertal

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