Hofern: 75-Järiger bei Unfall mit Kleinmotorrad verletzt

Hofern – In Hofern in der Gemeinde Kiens hat sich am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Freizeitunfall ereignet.

Ein 75-Jähriger, der mit seinem Kleinmotorrad unterwegs war, ist gegen ein anderes Fahrzeug geprallt und wurde dabei erheblich verletzt.

Nach der Erstversorgung vonseiten des Notarztes wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 ins Brixner Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr von Kiens. Die Carabinieri nahmen die Unfallerhebungen auf.