Holzlager in Brand geraten

Von: AP

Kematen – Eine Feuerstelle sorgte am Donnerstagabend für starke Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Kematen/Taufers wurde gegen 19.02 Uhr zu einem Kleinbrand alarmiert. Im Bereich einer Feuerstelle hatte gelagertes Holz Feuer gefangen und eine starke Rauchentwicklung verursacht. Mit sieben Einsatzkräften rückte die Wehr aus.

Ein Atemschutztrupp brachte den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung. Um 20.00 Uhr war der Einsatz beendet.