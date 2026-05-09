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Starke Rauchentwicklung

Holzlager in Brand geraten

Samstag, 09. Mai 2026 | 10:59 Uhr
2026-05-09_10h54_18
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Von: AP

Kematen – Eine Feuerstelle sorgte am Donnerstagabend für starke Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Kematen/Taufers wurde gegen 19.02 Uhr zu einem Kleinbrand alarmiert. Im Bereich einer Feuerstelle hatte gelagertes Holz Feuer gefangen und eine starke Rauchentwicklung verursacht. Mit sieben Einsatzkräften rückte die Wehr aus.

FF Kematen

Ein Atemschutztrupp brachte den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung. Um 20.00 Uhr war der Einsatz beendet.

 

Bezirk: Pustertal

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