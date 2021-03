Horrorunfall in Gummer endet glimpflich

Pkw stürzt in den Wald

Gummer – In Untergummer hat ein aufsehenerregender Verkehrsunfall glücklicherweise ein glimpfliches Ende genommen. Ein Pkw ist am Samstagabend gegen 22.45 Uhr von der Straße abgekommen und in einem Waldstück den Hang hinunter gestürzt.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Gummer und Kardaun wurden alarmiert. Mindestens eine Person war im Wagen eingeklemmt geblieben.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sich jedoch alle Insassen selbst aus dem Fahrzeug befreien. Alle Beteiligten waren wie durch ein Wunder unverletzt.

Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sicherung der Unfallstelle und die Bergung des Fahrzeuges. Im Einsatz standen auch die Bergrettung, das Weiße Kreuz und die Behörden.