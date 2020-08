Hüttenwirt aus Österreich nach Unfall in Südtirol gestorben

Percha/Bruck an der Mur – Gerald Routil, der Motorradfahrer, der am 13. August am Westeingang von Percha mit seinem Motorrad gegen ein Verkehrszeichen geprallt war und sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatte, ist laut einem Bericht im Tagblatt Dolomiten tot.

Der 59-jährige Hüttenwirt aus Bruck an der Mur in der Steiermark war auf dem Heimweg vom Gardasee. Er hinterlässt drei erwachsene Kinder.

