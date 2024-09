Hüttenwirt warnt vor weiter kritischen Bedingungen in den Dolomiten

Von: luk

Gröden – Nach dem tragischen Bergunglück, bei dem eine kanadische Wanderin (57) in den Südtiroler Dolomiten ums Leben kam, war die Schutzhütte Puez am Donnerstag den ganzen Tag über geschlossen.

Der Hüttenwirt, der bereits zuvor in einer öffentlichen Nachricht auf Italienisch und Englisch vor den gefährlichen Bedingungen in dem Gebiet gewarnt hatte, richtete nun erneut einen dringenden Appell an Wanderer: „Das Puez-Schutzhaus ist nur mit alpiner Ausrüstung erreichbar.“ Dieser Hinweis unterstreicht die anhaltend kritische Lage auf über 2.400 Metern Höhe, trotz einer leichten Wetterbesserung.

Die Botschaft ist klar: Ohne entsprechende Vorbereitung und Ausrüstung sollten Bergtouren in höhere Lagen dringend vermieden werden.

Währenddessen bleibt der Zustand des anderen kanadischen Alpinisten (56), der bei dem Unglück vor wenigen Tagen involviert war, weiterhin ernst. Der Mann wurde mit schwerer Unterkühlung ins Bozner Krankenhaus gebracht, nachdem er von den Rettungskräften gerettet worden war. Zuvor hatte er, mit verzweifelter Stimme, die Retter gebeten: „Kümmert euch um meine Partnerin.“ Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät – sie starb an Unterkühlung, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Die dramatische Rettungsaktion fand unter widrigsten Bedingungen statt. Die Helfer verbrachten die Nacht mit dem überlebenden Mann in einer kleinen Zeltunterkunft, bis das Wetter besser wurde und der Hubschrauber der Aiut Alpin Dolomites ihn am nächsten Morgen bergen konnte.

Das Unglück zeigt einmal mehr die Gefahren, die das Hochgebirge bei plötzlichen Wetterumschwüngen mit sich bringt.