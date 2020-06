iCantBreathe auch in Bozen

Demo am Waltherplatz

Bozen – Wie mittlerweile in vielen Teilen der Welt fand am Montag auch in der Südtiroler Landeshauptstadt eine Protestkundgebung gegen Rassismus statt.

Am Waltherplatz zeigten zwischen 10.00 bis 11.00 Uhr die Teilnehmer der Demonstration ihre Solidarität mit den Ereignissen in den USA und der “Black Lives Matter”-Bewegung. Rassistisch motivierte Auseinandersetzungen seien auch hierzulande ein Problem, hieß es auf der Kundgebung.

Rund 200 Teilnehmer fanden sich Medienberichten zufolge ein. Sie knieten – wie auch in vielen anderen Städten auf der Welt – symbolisch nieder und erinnerten an den gewaltsamen Tod des Afro-Amerikaners George Floyd.