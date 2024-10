Illegale Einwanderer am Bahnhof in Innichen aufgegriffen

Von: mk

Innichen – Polizeibeamte vom Kommissariat in Innichen haben am Dienstagvormittag am örtlichen Zugbahnhof zwei Nicht-EU-Bürger aus Bangladesch kontrolliert. Sie waren in einem Zug aus Lienz über die Grenze nach Südtirol eingereist, hatten allerdings keine gültigen Ausweispapiere bei sich. Wie sich herausstellte, verfügen sie über keine Aufenthaltsgenehmigung.

Diebeiden Männer wurden zur Polizeiwache gebracht, fotografiert und einer Routineüberprüfung unterzogen. Anschließend wurden sie am heutigen Mittwoch in den frühen Morgenstunden gemäß den bestehenden bilateralen Abkommen an der italienisch-österreichischen Grenze den österreichischen Behörden übergeben.

„Die regelmäßigen Kontrollen an den Grenzen, die von Staats-, Bahn- und Straßenpolizei in Zusammenarbeit mit den deutschen und österreichischen Behörden durchgeführt werden, sind sehr wirksam, um illegale Einreisen zu verhindern“, erklärt Quästor Paolo Sartori. Durch regelmäßige Treffen mit den Polizeichefs aus Tirol und Bayern werde die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg noch weiter gestärkt.