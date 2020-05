Illegale Einwanderung am Brenner: Eine Person verhaftet

Brenner – Am Brenner haben die Sterzinger Carabinieri einen Italiener mit nordafrikanischen Wurzeln wegen der Begünstigung der illegalen Einwanderung festgenommen.

Bei einem Kontrollposten hielten die Beamten ein Auto mit österreichischem Kennzeichen und mehreren Personen an. Der Fahrer – ein in Reggio Calabria wohnhafter und bereits vorbestrafter Mann – konnte die Anwesenheit seiner Passagiere nicht erklären. Diese hatten zudem keine Ausweispapiere bei sich.

Die fünf Personen wurden auf die Kaserne mitgenommen. Während der Fahrer verhaftet wurde, haben die Ordnungshüter die vier Personen aus Marokko an die österreichischen Behörden überstellt. Doch dies wurde abgelehnt, da der Eintritt in den Schengenraum an anderer Stelle erfolgt war. Die vier Migranten wurden deshalb in die Bozner Quästur gebracht, die in solchen Fragen zuständig ist.