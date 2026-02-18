Illegale Schönheitseingriffe in NÖ aufgeflogen

Von: apa

In Kellerräumlichkeiten in Wiener Neustadt sollen drei Frauen illegale Schönheitseingriffe durchgeführt haben. Das Trio dürfte ästhetische Behandlungen durch Injektionen von Botox und Hyaluronsäure vorgenommen sowie Narkosemittel verabreicht haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kundinnen und Kunden bezahlten dafür teilweise hohe Geldbeträge. Eine 31-Jährige wurde festgenommen, mögliche Komplizinnen im Alter von 37 und 60 Jahren wurden angezeigt.

Das nicht dafür ausgebildete Trio soll mindestens seit 9. Juli 2025 Schönheitsbehandlungen durchgeführt haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden am vergangenen Donnerstag zahlreiche Substanzen, in Österreich nicht zugelassene Arzneimittel und diverse Utensilien sichergestellt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Ermittelt wird gegen die 31-Jährige wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Sozialleistungsbetrugs. Die Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Die Polizei sucht indes Personen, die durch eine Behandlung des Trios gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten haben. Es erging der Appell, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) in Verbindung zu setzen.