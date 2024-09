Illegales Autorennen am Brennerpass gestoppt

Von: luk

Sterzing/Brenner – Die Carabinieri von Sterzing haben während der Sommersaison ihre Kontrollen auf den wichtigsten Alpenpässen im Wipptal verstärkt, um die Sicherheit auf den stark frequentierten Straßen der Region zu gewährleisten.

Bei den verstärkten Kontrollen, die sich vor allem auf die Wochenenden konzentrierten, konnten die Beamten ein illegales Autorennen zwischen zwei hochmotorisierten Fahrzeugen stoppen.

Am Brennerpass wurden zwei Autos, die mit geschätzten 150 km/h über die Staatsstraße SS12 rasten, von der Verkehrspolizei gestoppt. Die beiden Fahrer hatten offensichtlich ein Rennen verabredet und gefährdeten durch ihr Verhalten massiv die Verkehrssicherheit. Beide wurden mit schweren Strafen belegt: Je 1.200 Euro Bußgeld und der Entzug ihrer Führerscheine.

Seit Beginn der Sommersaison haben die Carabinieri am Penser Joch, am Jaufenpass und am Brenner insgesamt 43 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet, darunter viele Motorradfahrer. Von den insgesamt 140 kontrollierten Fahrzeugen waren 70 Motorräder. Die Kontrollen trugen wesentlich zur Sicherheit von Einheimischen und Touristen bei.

Die Carabinieri appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, die Straßenverkehrsordnung zu beachten und gefährliches Verhalten zu melden. In den kommenden Monaten sollen die Kontrollen weitergeführt werden, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten.