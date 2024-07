Illegales “Hobby”: Cannabis-Plantage auf Sarner Bauernhof ausgehoben

Von: luk

Sarntal – In einem ruhigen Örtchen im Sarntal wurden die Drogenfahnder der Carabinieri am Dienstag fündig: Auf einem Bauernhof fanden die Beamten bei einer Hausdurchsuchung nicht nur Heu und landwirtschaftliches Gerät vor, sondern stießen auch auf eine Marihuana-Plantage.

Die Cannabispflänzchen wurden in Innenräumen mit speziellen Lampen gezogen. Die Ordnungshüter stellten 89 Pflänzchen in unterschiedlichem Entwicklungsstadien sicher. Außerdem wurden knapp 50 Gramm mit bereits getrocknetem Marihuana beschlagnahmt. Auch die technische Ausrüstung für die Aufzucht wurde von den Exekutivbeamten eingezogen.

Der mutmaßliche “Gärtner” kassierte hingegen eine Anzeige auf freiem Fuß.

Einsätze auch in Bozen

Auch in Bozen erzielten die Carabinieri Erfolge im Kampf gegen den Drogenkonsum und -handel. Am 22. Juli 2024 wurde bei einem Einsatz in der Laurin-Straße ein Minderjähriger mit 22,57 Gramm Haschisch gefunden, das in einer Zellophanverpackung aufgeteilt war. Der Junge wurde wegen „Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zwecke des Verkaufs“ auf freiem Fuß angezeigt und die Substanz wurde zur Analyse beschlagnahmt.

Außerdem meldete sich am späten Abend des 21. Juli 2024 ein weiterer Minderjähriger freiwillig bei den Bozner Carabinieri und gab an, Drogen verkauft zu haben. Er übergab einen Joint und andere damit zusammenhängende Materialien. Diese Reuehandlung wurde als positive Folge der zahlreichen Sensibilisierungsmaßnahmen der Carabinieri in den Schulen gesehen.