Immer mehr Südtiroler gieren nach Koks

2023 in Bozen bereits 30.000 Dosen Koks aus dem Verkehr gezogen

Bozen – Drogenfahnder der Staatspolizei haben in Bozen einen Mann (33) aus Albanien wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht verhaftet. Der Albaner, der Asyl beantragt hatte, wurde mit einem halben Kilogramm Kokain ertappt.

Der bereits wegen früherer Drogenvergehen bereits polizeibekannte Mann bekam kürzlich erneut Besuch von der Polizei. Bei einer Hausdurchsuchung in den ihm zugänglichen Räumen stellten die Exekutivbeamten die nicht unerhebliche Rauschgiftmenge aufgeteilt auf zwei Beutel sicher.

Für den 33-Jährigen klickten die Handschellen und er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.

Wie die Quästur erklärt, steigt mit dem neuerlichen Fund die beschlagnahmte Menge an Kokain in Bozen auf über sieben Kilogramm. Ein sicheres Zeichen dafür, dass Kokain derzeit in Südtirol stark nachgefragt ist. Damit hätten 30.000 einzelne Dosen hergestellt werden können.