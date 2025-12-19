Immunhämatologie: Direktorin Vecchiato bestätigt

Von: Ivd

Bozen – Am Dienstag hat Generaldirektor Dr. Christian Kofler den diesbezüglichen Beschluss gefasst und die neuerliche Ernennung vorgenommen. Dr.in Cinzia Vecchiato stammt aus Venedig, hat in Padua Medizin studiert und dort 1992 die Facharztausbildung in Allergologie und klinischer Immunologie abgeschlossen. 2015 folgte die „European Specialisation in Histocompatibility and Immunogenetics“ des „European Board of Transplantation Immunology“.

Seit 1998 ist Dr.in Vecchiato im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig, ab 2006 mit hoher Spezialisierung im Fachbereich Immunhämatologie, zudem als Verantwortliche des akkreditierten Labors für Immungenetik. Für rund sieben Jahre bekleidete sie die Stelle als stellvertretende bzw. geschäftsführende Direktorin des landesweiten Dienstes Immunhämatologie und Bluttransfusion. 2020 wurde Dr.in Vecchiato als Direktorin des Dienstes ernannt. Nunmehr ist sie im Zuge des erneut notwendigen Auswahlverfahrens als Direktorin bestätigt worden.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert Dr.in Cinzia Vecchiato zu ihrer erneuten Ernennung: „Der Dienst, den Direktorin Vecchiato leitet, arbeitet eng mit den anderen Abteilungen und Diensten im ganzen Land zusammen. Ich freue mich, dass mit der Ernennung von Dr.in Cinzia Vecchiato weiterhin eine bewährte und sehr erfahrene Leitung weiterhin garantiert ist. Ich wünsche der wiederbestätigten Direktorin weiterhin alles Gute und viel Erfolg in ihrer Tätigkeit.“

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann wünscht Dr.in Vecchiato ebenfalls alles Gute: „Dr.in Vecchiato ist seit vielen Jahren im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig und ist für viele Klinikerinnen und Kliniker eine verlässliche und kompetente Ansprechpartnerin in der Diagnostik und Behandlung. Ich freue mich, dass sie nun wiederbestätigt wurde und wünsche ihr weiterhin viel Erfolg.“