Impfung nun auch für U-60-Jährige mit chronischen Erkrankungen

Bozen – Seit heute Mitternacht sind nun auch Impftermine für Personen unter 60 Jahren mit chronischen Erkrankungen offen. Mit fast 32.000 geplanten Impfungen wird nächste Woche so viel geimpft wie noch nie zuvor.

Die Impftermine sind sehr begehrt, bei der einheitlichen Vormerkzentrale gingen allein heute, 26. April zwischen 8.00 und 16.00 Uhr 7.348 Anrufe ein. Mit Stand heute 12.00 Uhr haben sich 1.991 chronisch Kranke unter 60 einen Impftermin gesichert, davon wurden etwa 80 Prozent der Anmeldungen online getätigt. Bis 16.00 Uhr sind insgesamt 2.712 Impftermine vergeben worden, davon 1.215 in Bozen und 781 im Gesundheitsbezirk Meran. Im Gesundheitsbezirk Brixen wurden 451 vorgemerkt und 265 im Gesundheitsbezirk Bruneck. 2006 davon wurden online vorgemerkt.

Die Gruppe jener, die aufgrund einer chronischen Erkrankung eine Ticketbefreiung haben, umfasst etwa 30.000 Personen. Damit haben nun viele Menschen unter 60 Jahren die Möglichkeit, sich zu einem Impftermin anzumelden. In diese Gruppe fallen viele verschiedene Krankheitsbilder – von Asthma, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über Rheuma, Thyreoditis nach Hashimoto bis hin zu Zöliakie. Patientinnen und Patienten, die an einer seltenen Krankheit leiden, zählen ebenfalls dazu. Das genaue Verzeichnis der chronischen Krankheiten ist unter folgendem Link veröffentlicht: https://www. coronaschutzimpfung.it/de/ wann-bin-ich-dran/personen- mit-chronischen-erkrankungen.

Landesrat Thomas Widmann äußert sich darüber erfreut: „Nach den älteren Menschen und Risikopatienten können wir nun mit der Gruppe der chronisch Kranken die Immunisierung einer weiteren gefährdeten Kategorie vornehmen. Das freut mich sehr für die Betroffenen und dürfte sich auch positiv in Sachen Druck auf die Krankenhäuser auswirken“.

Der geschäftsführende Sanitätsdirektor Pierpaolo Bertoli unterstreicht, dass gerade bei Personen, die von chronischen Krankheiten betroffen sind, im Falle einer Infektion ein erhöhtes Risiko besteht, eine schwere Form der Covid-Erkrankung zu erleiden. „Aus diesem Grund werden Menschen mit chronischen Erkrankungen auch anderen Personengruppen vorgezogen. Ich möchte jedenfalls all jenen, die zu dieser Personengruppe zählen, die Coronaschutz-Impfung besonders nahelegen. Es sind gute Nachrichten, dass wir nun vielen weiteren Südtirolerinnen und Südtirolern einen Impftermin anbieten können.“

Neben all jenen unter 60-Jährigen, die eine chronische Erkrankung haben, sind auch die Altersgruppe ab dem 60. Lebensjahr sowie Menschen mit schweren Beeinträchtigungen weiterhin dazu aufgerufen, sich ab sofort impfen zu lassen.

Impftermine sollten bevorzugt online vorgemerkt werden, dies ist unter dem Link https://sanibook.sabes.it oder https://www.sabes.it/vormerken rund um die Uhr möglich. Für jene, die sich nicht online vormerken können, ist die einheitliche Vormerkzentrale von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 0471/100999, jeweils von 8:00 – 16:00 Uhr erreichbar.

Im Laufe dieser Woche wird etwa 20.000 Südtirolerinnen und Südtirolern eine Impfung verabreicht. Von den rund 201.000 in die Provinz Südtirol gelieferten Impfstoffen sind 90,2 Prozent verimpft worden, die restlichen Bestände müssen als Reserve für die zweite Impfdosis zurückgehalten werden.

Die großen Liefermengen – insbesondere des Impfstoffes von Biontech-Pfizer – machen es möglich, nächste Woche eine noch höhere Anzahl an Menschen zu impfen. Für nächste Woche sind mit einer Summe von fast 32.000 so viele Impfsitzungen wie noch nie seit Beginn der Impfkampagne geplant. Mit insgesamt 130.428 verimpften Dosen (Stand gestern 28. April Abend) ist der Impfstoff von Biontech-Pfizer nach wie vor jener, der in Südtirol am meisten verimpft wird. An zweiter Stelle steht der Impfstoff Vaxcevria (exAstraZeneca) mit insgesamt 47.793 Dosen, gefolgt von Moderna mit insgesamt 8.487 geimpften Dosen.

Die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 28.04.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 186.708 (+ 19.021)

Erstdosis: 135.719 (+15.481)

Zweitdosis: 50.989 (+3.540)

vollständig geimpfte Personen: 52.110

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.885 Personen

Erstdosis: 25.805

Zweitdosis: 23.513 Vormerkungen: 257

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 48.908 Personen

Erstdosis: 32.316

Zweitdosis: 5.234 Vormerkungen: 964

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 32.499

Zweitdosis: 3.468

Vormerkungen: 2.339

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Erstdosis: 13.743

Zweitdosis: 3.706

Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal

Diese Personengruppe umfasst: 21.346 Personen

Erstdosis: 11.878 (55,6 Prozent)

Mitarbeiter/innen des Sanitätsbetriebes

Diese Personengruppe umfasst: 10.778 Personen

Erstdosis: 9.008 Personen

Zweitdosis: 7.654 Personen

Gesamt geimpfte Personen: 9.008 (83,6 Prozent)

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 82.054

Zweitdosis: 48.371

abgeschlossene Impfzyklen: 58,9 Prozent

Moderna

Erstdosis: 5.869

Zweitdosis: 2.618

abgeschlossene Impfzyklen: 44,6 Prozent

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 47.793

Zweitdosis: 0

abgeschlossene Impfzyklen: 0,00 Prozent

Erwartete Lieferungen (03.05. – 21.05.2021)

Pfizer BioNTech: 52.650 Dosen

Moderna: 9.185 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 20.130 Dosen

Johnson & Johnson: 1.300

Insgesamt: 83.265 Dosen

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it