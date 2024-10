In Berlin gefundener Sprengstoff wohl hochexplosives TATP

Von: APA/dpa

Bei dem in der deutschen Hauptstadt Berlin am Mittwoch gefundenen Sprengstoff handelt es sich nach Medienberichten um hochexplosives Triacetontriperoxid (TATP). In Berliner Sicherheitskreisen werde davon ausgegangen, dass es sich um diese Substanz handle, berichteten “Bild” und “Spiegel”. Die Berliner Polizei wolle dies “weder bestätigen noch dementieren”, sagte eine Sprecherin. Der Fund hatte am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Bei TATP handelt es sich um ein Material, das weltweit von kriminellen Netzwerken und islamistischen Attentätern verwendet wurde. Der hochexplosive Sprengstoff wurde auch bei den Terroranschlägen in Brüssel und Paris genutzt. Aber auch für die Sprengung von Geldautomaten setzten Kriminelle das Material ein.

Der Sprengstoff wurde am Mittwochnachmittag am S-Bahnhof Neukölln sichergestellt, als Bundespolizisten einen Mann kontrollieren wollten. Die Streife habe versucht, den Mann festzuhalten und ergriff dabei einen Stoffbeutel, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Mann konnte sich demnach lösen, ließ die Tasche aber fallen und flüchtet über die Gleise.

In dem Beutel habe sich unter anderem “ein mit Klebeband umwickeltes Päckchen” befunden, hieß es. Dies sei als Sprengstoff identifiziert worden. Es handle sich um ein halbes Kilo TATP, berichtete der Sender RBB unter Berufung auf Sicherheitskreise. Der Sprengstoff wurde nach Polizeiangaben später in einem nahegelegenen Park vom Entschärfungsdienst der Bundespolizei gesprengt.

Laut Polizei wurde der Mann “verdachtsunabhängig” kontrolliert. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft. Dafür wertet die Polizei auch Aufnahmen aus den Überwachungskameras am S-Bahnhof aus, wie es hieß.

“Bild” veröffentlichte ein Foto, das den Verdächtigen zeigen soll. Er trägt darauf eine Kapuzenjacke oder einen Hoodie, über der rechten Schulter hängt ein heller Beutel. Auf einem weiteren Bild ist eine mit Kabeln umwickelte Flasche zu sehen. Dabei soll es sich um den Sprengsatz handeln.

Nach dpa-Informationen hat der Mann bei seiner Flucht einen Ausweis verloren. Dieser soll aber nicht ihm selbst gehört haben, sondern das Dokument soll auf einen anderen Mann ausgestellt worden sein – laut “B.Z.” auf einen 30-jährigen Polen. Der Ausweis soll nach dem Bericht seit Jänner 2022 als gestohlen oder unterschlagen gemeldet sein. Ein erster Abgleich der Polizei mit Aufnahmen aus Überwachungsvideos soll ergeben haben, dass es sich bei dem Flüchtigen nicht um den Ausweisbesitzer handelt, schreibt das Blatt.

“Warum der Mann Sprengstoff bei sich trug, ist bisher unklar”, hieß es von den Behörden. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Am Mittwochabend sagte eine Polizeisprecherin, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass möglicherweise ein geplanter Terroranschlag vereitelt worden sei. Gleichwohl wurde auch der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz vom Landeskriminalamt hinzugezogen.