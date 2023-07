In den Dolomiten: Umstürzende Bäume lassen Seilbahnkabinen abstürzen

Haarscharf an Tragödie vorbeigeschrammt

Welschnofen – Im Gemeindegebiet von Welschnofen haben die Unwetter vom Dienstagnachmittag beinahe zu einer schweren Tragödie geführt.

Bäume stürzten durch die heftigen Windböen auf die Kabinenbahn Laurin 1. Dadurch wurde das Tragseil in einem Teilstück aus den Rollen gehebelt und zwei Kabinen stürzten zu Boden. Glücklicherweise befanden sich darin keine Fahrgäste.

Laut der Bergrettung Welschnofen ging die Alarmmeldung gegen 17.30 Uhr ein. Gemeinsam mit der Bergrettung Tiers wurden zwei weitere Seilbahnkabinen evakuiert. Die Fahrgäste wurden mit einem Seil zu Boden gelassen, da die Anlage nicht mehr bewegt werden konnte.

Die Schäden sind erheblich. Aber nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn Menschen in den beiden Absturz-Gondeln gesessen hätten. Medienberichten zufolge ist die Seilbahn Laurin 1 vorerst außer Betrieb, dürfte aber nach den Reparaturarbeiten und den technischen Überprüfungen in einigen Tagen wieder ihren Dienst aufnehmen.