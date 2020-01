In Südtirol herrscht Eiseskälte

Bozen – Die vergangene Nacht war in Südtirol die kälteste im diesjährigen Winter. In Welsberg wurden am Montag in der Früh -15 Grad gemessen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

In Toblach waren es noch -14 Grad und in Bruneck lag die Temperatur bei elf Grad unter null.

Ab dem morgigen Dienstag sollen die Temperaturen dann wieder langsam etwas ansteigen, kündigt Landesmeteorologe Dieter Peterlin an.

Dank der Kälte in den vergangenen Tagen ist der Kalterer See teilweise zugefroren.