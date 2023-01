In Südtirol ist der Schnee zurück

Bozen – In weiten Teilen Südtirols ist mit einer von Süden kommenden Wetterfront, der Winter wieder zurückgekehrt. Während es in den südlicheren Tälern eher geregnet hat, gab es am Berg eine frische Neuschneedecke – vor allem im Pustertal und den Dolomiten.

Zwischen zehn und 20 Zentimeter Neuschnee wurden verzeichnet, erklärt der Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Weniger Schnee gab es im oberen Vinschgau.

Auch manche höhergelegenen Täler Täler erwachten heute wieder in weiß, von Mals über Brixen bis Gröden.

Heute Vormittag zieht eine Kaltfront durch. Es soll noch etwas Schnee dazukommen, speziell oberhalb von 600 bis 1.000 Meter.

Am Nachmittag ist es in den meisten Tälern trocken und im Norden Südtirols wird es föhnig.

Ein paar frische Neuschneemengen der vergangenen Stunden: 17 cm Prettau, 16 cm Pens, 12 cm Rein in Taufers, 10 cm Innerratschings, 7 cm Pfelders und Astfeld, 2 cm Terenten und Bruneck. So muss Winter, geht doch. ☃️

📷 Mals pic.twitter.com/avc4pgg3Y9 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 9, 2023

Wetter in Südtirol geht wechselhaft weiter

Am Dienstag wechseln Sonne und Wolken. Die meisten Wolken halten sich am Alpenhauptkamm, wo es am Vormittag noch ein paar Schneeschauer gibt. In vielen Tälern weht Nordwind.

Der Mittwoch bringt etwas Sonne und dichte Schleierwolken. In der folgenden Nacht sind mit Durchzug einer Störung ein paar Niederschläge möglich, die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich um 600 m.

Am Donnerstag ist es im Norden Südtirols unbeständig und zeitweise schneit es etwas. Richtung Süden ist es recht sonnig.

Auch am Freitag bleibt es am Alpenhauptkamm wechselhaft, abseits davon ist es freundlicher.