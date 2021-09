In Südtirol schon acht Schulklassen in Quarantäne

Bozen – In Südtirol befinden sich derzeit laut Informationen der Tageszeitung Alto Adige acht Schulklassen in Quarantäne, weil es entweder bei Schülern oder Lehrpersonal positive Coronafälle gegeben hat. Schon in der ersten Schulwoche wurden 31 Infektionsfälle registriert, weitere 25 Fälle sind in Abklärung.

Die Quarantäneregelung für den Schulbereich sieht vor, dass bei einem positiven Infektionsfall nach einem Nasenflügeltest in der Klasse der betroffene Schüler in die Quarantäne muss. Anschließend wird bei dem Betroffenen ein PCR-Test gemacht. Sämtliche Schüler der von einem Fall betroffenen Klasse, die sich nicht an den Nasenflügeltests beteiligen wollen, müssen für mindestens zehn Tage in Quarantäne.

Schüler, deren Test negativ ausfällt, können in der Klasse bleiben. Ist jedoch mehr als ein Infektionsfall festgestellt worden, muss die Klasse geschlossen in Quarantäne.