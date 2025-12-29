Aktuelle Seite: Home > Chronik > In Südtirols Wäldern ist es gerade brandgefährlich
Trockenheit verschärft Waldbrandrisiko

In Südtirols Wäldern ist es gerade brandgefährlich

Montag, 29. Dezember 2025 | 09:19 Uhr
Waldbrand-FotoLandesforstdienst
LPA/Landesamt für Forstplanung
Von: luk

Bozen – Wegen der anhaltenden Trockenheit besteht derzeit in Südtirol erhöhtes Waldbrandrisiko. Nach den Bestimmungen des Landesforstgesetzes ist es ausnahmslos verboten, im Wald und in einem Sicherheitsabstand von 20 Metern Feuer anzuzünden oder brennende Zigaretten oder Zündhölzer wegzuwerfen. Zum Schutz von Wald und Umwelt mahnt der Landesforstdienst daher die strikte Einhaltung dieser Bestimmung auf. “Wir zählen darauf, dass grundsätzlich jedes Risikoverhalten vermieden wird, das einen Waldbrand verursachen könnte”, unterstreicht der Direktor der Landesabteilung Forstdienst Günther Unterthiner.

Der Landesforstdienst weist zudem darauf hin, dass das Zünden von Feuerwerkskörpern jeglicher Art von den örtlich zuständigen Bürgermeistern genehmigt werden muss. “Angesichts der derzeitigen Trockenheit wird den Bürgermeistern besondere Vorsicht bei der Erteilung von Genehmigungen für Feuerwerkskörper empfohlen. Die Bevölkerung rufen wir eindringlich dazu auf, mit Feuerwerkskörpern äußerst vorsichtig umzugehen”, betont Landesforstdirektor Unterthiner und erinnert daran, dass bei Schäden infolge von Bränden neben hohen Verwaltungsstrafen auch strafrechtliche Konsequenzen drohen. Der Landesforstdienst wird einen verstärkten Bereitschaftsdienst und eine angemessene Überwachung gewährleisten.

Bei Sichtung eines Waldbrandes ist umgehend die Feuerwehr unter der Einheitlichen Notrufnummer 112 zu alarmieren.

Am 27. Dezember war auf der Nordkette bei Innsbruck ein Waldbrand ausgebrochen, bei dem rund acht Hektar Wald zerstört wurden. Verantwortlich für den Ausbruch des Feuers ist ein Zwölfjähriger, der bei einer Wanderung mit seiner Familie mehrere pyrotechnische Gegenstände gezündet hatte.

Informationen über das Anzünden von Feuer im Wald und das Verhalten im Falle eines Waldbrandes auf den Landeswebseiten des Forstdienstes forstdienst.provinz.bz.it/de/wald-holz/waldbrand sowie der Agentur für Bevölkerungsschutz: Was tun bei Waldbränden.

Warnlagebericht

Der vom Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz täglich veröffentlichte Warnlagebericht informiert über das Gefährdungspotential von Naturereignissen in Südtirol. Wegen erhöhter Waldbrandgefahr gilt dafür derzeit Warnstufe Gelb.

