In Toblach gestartet, bei Trient notgelandet

Trient/Toblach – Etwas südlich von Trient musste am Dienstagnachmittag ein Heißluftballon notlanden.

Laut Alto Adige online war das Fluggerät mit zwei Urlaubern aus Holland und Luxemburg zuvor in Toblach abgehoben. Die beiden Männer wollten Südtirol überqueren, doch der Wind hat sie in unerwartet in südliche Richtung gedrückt.

Bei Trient waren sie schließlich gezwungen, eine Notlandung einzuleiten und peilten den Flughafen Caproni di Mattarello an. Doch aufgrund des Windes wurden sie abgetrieben. Die Insassen blieben unverletzt.