Infektion nach OP in Klinik: Frau erhält Schadenersatz

Bozen – Eine heute 82-jährige Frau ist von einer Privatklinik in Bozen nach einem Zivilverfahren entschädigt worden. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, ließ sich die Frau 2015 wegen eines Bandscheibenvorfalls operieren. Die Operation verlief gut, doch Tage später musste die Frau aus dem Fassatal mit Schmerzen und hohem Fieber in die Notaufnahme von Cavalese. Dort wurde ihr eine Staphylokokken-Infektion an der Wunde bescheinigt.

Die Frau ging wieder in die Privatklinik nach Bozen, wo sie sich wegen der Komplikationen behandeln ließ und bezahlte für diesen zweiten Aufenthalt 9.103,99 Euro. Damit war sie aber nicht einverstanden und sie wandte sich an Anwalt Luca Maria Conti, der ein Zivilverfahren am Landesgericht in Trient anstrebte, um Schadenersatz einzuklagen.

Nun, nach mehreren Jahren Rechtsstreit, zog die Klinik den Kürzeren und muss der Patientin rund 27.000 Euro Schadenersatz zahlen. Darin eingepreist sind der biologische, moralische und finanzielle Schaden sowie die Spesen für Anwalt und Gutachten.