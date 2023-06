Inferno in Wolkenstein vereitelt

Blitz schlug in Stadel ein

Wolkenstein – Die Gewitter, die in der Nacht über Südtirol gezogen sind, haben in Wolkenstein im Grödnertal in den Dolomiten einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Auf einem Bauernhof ist in einem Stadel der Blitz eingeschlagen und hat einen Entstehungsbrand ausgelöst.

Glücklicherweise haben das die Eigentümer sofort bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr von Wolkenstein konnten die aufflackernden Flammen rasch ablöschen. Anschließend wurde nach Glutnestern gesucht. Der Sachschaden hat sich durch das schnelle Eingreifen zum Glück in Grenzen gehalten.